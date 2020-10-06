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Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Altay'dan son dakika imzaları! 3 isim...

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Transfer haberleri | Altay'dan son dakika imzaları! 3 isim...
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay, transfer döneminin son anlarında yeni oyuncularla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'dan 23 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'u kiralık olarak kadrosuna katarken, Beypiliç Boluspor'dan 27 yaşındaki kaleci Ozan Evrim Özenç'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

İzmir temsilcisi, Galatasaray altyapısından 22 yaşındaki stoper Sefa Özdemir ile 3 yıllık anlaşma yapıp, genç savunmacıyı 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiraladı.

 

Transfer haberleri | Altaydan son dakika imzaları 3 isim...

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