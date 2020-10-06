Transfer haberleri | Altay'dan son dakika imzaları! 3 isim...
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay, transfer döneminin son anlarında yeni oyuncularla sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'dan 23 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'u kiralık olarak kadrosuna katarken, Beypiliç Boluspor'dan 27 yaşındaki kaleci Ozan Evrim Özenç'i 1 yıllığına renklerine bağladı.
İzmir temsilcisi, Galatasaray altyapısından 22 yaşındaki stoper Sefa Özdemir ile 3 yıllık anlaşma yapıp, genç savunmacıyı 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiraladı.
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