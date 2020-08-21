MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Altay’dan Ali Keten'e kanca!
GeriFutbol Transfer haberleri | Altay’dan Ali Keten'e kanca!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:34 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Altay’dan Ali Keten'e kanca!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Altay’dan Ali Keten'e kanca!
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da stoper arayışlarını sürdüren yönetimin Menemenspor’dan Ali Keten’e kanca attığı öğrenildi.

Nijeryalı genç orta saha oyuncusu İbrahim Alhassan Adamu’yu Menemenspor’a gönderirken Ali için nabız yoklayan siyah-beyazlıların, ilerleyen günlerde sarı-lacivertlilerin kapasını çalacağı belirtildi.

19 yaşındaki altyapı patentli stoperi Cenk Özkacar’ı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalisti Fransız devi Lyon’a satan Altay’da diğer iki stoperden sözleşmesi biten Abdülhamit’le yollar ayrılmış, kiralık oynayan Abdülkerim ise İttifak Holding Konyaspor’a dönmüştü.

Cenk Özkacardan Altaya anlamlı veda
Cenk Özkacar'dan Altay'a anlamlı veda

Altay’da stoper olarak sakatlıktan çıkan Gençer ve 39 yaşındaki İbrahim Öztürk’ün yanı sıra Alanyaspor’dan transfer edilen Lokman Gör kadroda yer alıyor. Yönetim savunmanın göbeğine bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Öte yandan Afyonkarahisar’da yapılan ilk etap kampı tamamlanırken 2 gün izne çıkan takım, pazar günü aynı yerde tekrar kampa girecek. Kampın verimli geçtiğini dile getiren teknik direktör Yücel İldiz, "Yoğun bir çalışma temposu oldu. Kalabalık bir kadromuz vardı. Gençlerimiz de tecrübe kazanmaları için bizimleydi. Pazar günü yine Afyon’da ikinci etaba başlayacağız. Lige hazır girmek istiyoruz" diye konuştu.

Altaylı Lokman Gör, 4. kez Süper Lig vizesi peşinde
Altaylı Lokman Gör, 4. kez Süper Lig vizesi peşinde!

ÜÇ OYUNCU KAMPTA KALDI

Altay’da kampa geç katılan 3 futbolcu, antrenman eksiklerini tamamlamak için Afyon’da kaldı. Yönetimden izin alarak takıma sonradan katılan Portekizli forvet Marco Paixao’nun yanı sıra son transferler Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet ile Brezilyalı sol kanat William De Amorim, takım arkadaşları izin yaparken antrenman mesailerini sürdürecek. Altay, ikinci etapta hazırlık maçları yaparak eksiklerini tamamlamak istiyor.

 

Transfer haberleri | Altay’dan Ali Ketene kanca

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle