Transfer haberleri | Altay’da Turgut Doğan Şahin takımdan ayrıldı!

Afyonkarahisar kampı sonrası İzmir’deki çalışmalara katılmayan tecrübeli futbolcunun kendisine kulüp aradığı öğrenildi. Geçen sezon devre arasında Fatih Karagümrük’ten 1.5 yıllığına transfer edilen Turgut Doğan, yarım sezonda siyah-beyazlı formayla 13 maça çıkıp, 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.



Altay yönetiminin yeni sezon öncesi William de Amorim, Ziya Alkurt, Erhan Çelenk gibi kanat oyuncularını almasıyla Turgut Doğan’ın ilk 11’de forma bulma şansı zora girmişti. İzmir ekibinde geçen sezonki kadroda yer alan Kappel ve Putsila’nın yanı sıra yeni transferlerden Ergin Keleş ve Abdullah Aydın da kanatlarda görev yapıyor. Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Jovan Blagojevic, takımla antrenmanlara devam ediyor.



MURAT USLU ÜMRANİYE’DE



Altay’da sözleşmesi sona erdikten sonra yönetimin yeniden anlaşma yapmadığı sağ bek Mustafa Murat Uslu, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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