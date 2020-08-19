Transfer haberleri | Altay’da Segbefia yol ayrımında!

Siyah-beyazlı takımın Afyonkarahisar kampına katılmayan ve henüz ülkesinden dönmeyen Togolu orta saha oyuncusunun, ligin yeni takımlarından Tuzlaspor’la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.



Geçen sezon devre arasında Gaziantep FK’dan transfer edilen Segbefia, Altay’da sadece 2 karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli futbolcunun karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshedip kulüpten ayrılması bekleniyor.



Dış transferde yabancı olarak Osmanlıspor’dan Sırp ön libero Jovan Blagojevic, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Boşnak ön libero Jasmin Scuk ve İngiltere’nin Blackpool takımından Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet ile sözleşme imzalayan Altay, Romanya’nın Steaua Bükreş kulübünden Brezilyalı sol kanat William de Amorim’in de işini bitirmek üzere. Siyah-beyazlılarda yönetim geçen sezonki kadrosundan Helder Tavares, Andreas Tatos ve İbrahim Alhassan Adamu gibi yabancı futbolcularla vedalaşmıştı.

CENK’TEN DUYGUSAL VEDA



Altay’dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa’nın Lyon kulübüne 5 yıllığına transfer olan stoper Cenk Özkacar, siyah-beyazlı kulübe görüntülü duygusal bir paylaşımla veda etti. Kulübün kapısından girdiğinde 14 yaşında, profesyonel sözleşme imzaladığında 18 yaşında olduğunu belirten Cenk şu ifadelere yer verdi: "O gün yaşadığım duyguları tarif etmem asla mümkün değil. Çünkü burası çocukluğum, gençliğim, evimdi. Kısacası Altay Spor Kulübü benim yaşamımın en büyük parçasıydı. Şimdi ayrılık vakti geldi. Genç yaşımda çıkmış olduğum bu heyecanlı yolda asla yalnız yürümeyeceğimi ve bana tüm Büyük Altay camiasının destek olacağına yürekten inanıyorum. Tüm hocalarıma, futbolcu ağabey ve kardeşlerime, personellerimize, Büyük Altay’ın büyük taraftarına, aileme ve en başından beri bana inanıp güvenen, her koşulda yanımda olan başkanımız Sayın Özgür Ekmekçioğlu’na teşekkür ederim. Şimdi ayrılık vakti olsa da gönlüm her zaman Büyük Altay’ın büyük taraftarıyla ve hepinizle olacak. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın."





BOZOK: ÇOK GURURLUYUZ



Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Altayın güçlü altyapısı ile yakın gelecekte eski yetiştirici kimliğine kavuşacağını söyledi. Hilmi Bozok, Altayın son 4 sezondur sürdürdüğü altyapı hamleleri ve akademi liglerinde elde edilen iyi sonuçların ışığında nice yetenekli futbolcuyu kadrolarına katacaklarına inandığını belirtti. Bozok, "Cenk, hem ailesinin hem de Büyük Altayın gururu oldu. Vahap Özaltay’dan 88 yıl sonra genç yaşta Altay arması ve Türkiye’yi Fransa’da temsil etme onurunu taşıyan Cenk bizleri de tarifsiz bir gururun sahibi yaptı. Çalışkanlıkları ve disiplinleriyle bizleri utandırmayan birçok gencimizi zamanı geldiğinde kulübümüze kazandıracağız" diye konuştu.

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