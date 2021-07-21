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GeriFutbol Transfer Haberleri: Altay'da Mustafa Denizli, Mısırlı golcü Rayan'ın peşinde
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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Altay'da Mustafa Denizli, Mısırlı golcü Rayan'ın peşinde

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Transfer Haberleri: Altay'da Mustafa Denizli, Mısırlı golcü Rayan'ın peşinde

Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Altay, transferde atağa kalktı.

Şu ana kadar Ceyhun Gülselam'la anlaşan siyah-beyazlılar Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ın peşine düştü.

Son olarak Mısır Ligi'nde Al Ahly forması giyen 23 yaşındaki futbolcuya teklifin götürüldüğü ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı.

El Gounah takımından yetişen Rayan, geçen sezon ligde 23 maçta 15 gol attı. Ahmet Rayan 1 kez de Mısır A Milli Takımı'nın formasını terletti.

Transfer Haberleri: Altayda Mustafa Denizli, Mısırlı golcü Rayanın peşinde

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