Transfer haberleri | Altay’da Ergin Keleş ve Putsila gözden düştü!

Sezonun ilk haftasındaki Yılport Samsunspor ve İstanbulspor maçlarında yedek soyunup, geçen hafta Eskişehirspor müsabakasında kadroya alınmayan tecrübeli futbolcu dünkü antrenmana katılmadı. Fazla forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmayı düşünen 33 yaşındaki golcünün kendisine kulüp aradığı öğrenildi.



Takımla antrenmanlara devam eden Putsila ile 1’inci Lig’den Tuzlaspor, Beypiliç Boluspor, Giresunspor ve Adanaspor’un ilgilendiği kaydedildi. Yeni sezon için dış tranferde 18 oyuncuyla anlaşarak kabuk değiştiren Altay’da ön libero Timur Temeltaş da takıma yeni katılmasına rağmen bir maça bile çıkmadan sözleşmesini feshetmişti.

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