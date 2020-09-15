Transfer haberleri | Altay’da Edin Cocalic tamam!

İzmir ekibiyle el sıkışan 32 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlı kulübün 17’nci transferi oldu. Gençer’in sakatlanması ve Abdülhamit’in takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarına hız veren Altay, Cocalic transferiyle savunmadaki sorunu büyük ölçüde çözdü.



Teknik direktör Yücel İldiz, Samsunspor maçında defansın ortasında geçen sezonu Alanyaspor’da sakat geçiren Lokman ve 39 yaşındaki İbrahim Öztürk’e görev vermişti. İzmir temsilcisi Cocalic’in alınmasıyla kadrosuna 9’uncu yabancı oyuncuyu transfer etmiş oldu. Futbola ülkesinde Zeljeznicar Sarajevo’da başlayan Cocalic, daha sonra Panionios, Maccabi Haifa, KV Mechelen gibi kulüplerde oynadı. 2018-19’da Akhisarspor’a gelen tecrübeli oyuncu, Süper Lig’de 9, 1. Lig’de 33 maça çıktı.



PANİONİOS’A KUTLAMA MESAJI



Altay, Yunanistan’ın Panionios Kulübü’nün 130’uncu kuruluş yıldönümünü kutladı. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmişte İzmir sokaklarında yaşayan dost kulübümüz Panionios’un 130. kuruluş yıl dönümünü kutlarız. Ege’nin karşı yakasında İzmir kültürünü yaşatan kardeşlerimize nice yıllar dileriz" ifadelerine yer verildi.



1890’da İzmir’de kurulan Panionios, 1910’da kapılarını açan Alsancak Stadı’nın ilk ev sahibi olup Kurtuluş Savaşı sonrası Atina’da Nea Smyrni (Yeni İzmir) adı verilen bölgeye taşınmıştı.

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