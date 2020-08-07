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GeriFutbol Transfer haberleri | Altay’da Aydın Karabulut iddiası!
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DHA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 14:56,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Altay’da Aydın Karabulut iddiası!

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Transfer haberleri | Altay’da Aydın Karabulut iddiası!
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TFF 1’inci Lig takımlarından Altay’ın dış transferde Ankaragücü’nden Aydın Karabulut’a kanca attığı iddia edildi.

Daha önce İzmir’de Göztepe forması giyen 32 yaşındaki gurbetçi sağ kanat oyuncusunun da siyah-beyazlı kulübe gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Bonservisi elinde olan Aydın, geçen sezon Süper Lig’i son sırada tamamlayan Başkent ekibinde 18 maçta görev alıp 1 gol, 1 asistle oynadı.

Hertha Berlin altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu Türkiye’de Beşiktaş, Ankaraspor, Karabükspor, Elazığspor, Sivasspor, Bursaspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor kulüplerinde de oynadı.

Aydın, Süper Lig’de 176 maçta 11 gol kaydetti.

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