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GeriFutbol Transfer Haberleri: Altay, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'i gündemine aldı
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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Altay, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'i gündemine aldı

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Transfer Haberleri: Altay, Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'i gündemine aldı

Süper Lig kulüplerinden Altay’ın dış transferde Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen’i gündemine aldığı ileri sürüldü.

Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile Kayserispor’un da ilgilendiği iddia edildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın takımda tutmayı düşündüğü Hüseyin’le ilgili kararını değiştirmesi halinde siyah-beyazlıların devreye gireceği bildirildi. 

Kadrosunda stoper olarak Murat Akça, Eric Björkander, Berkay Sülüngöz ve İbrahim Öztürk’le sezona hazırlanan Altay’ın defansa yerli alternatif oyuncu aradığı kaydedildi.

Transfer Haberleri: Altay, Trabzonspordan Hüseyin Türkmeni gündemine aldı

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