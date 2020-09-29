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Haber Giriş: 29.09.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Ali Karimi için Trabzonspor bir adım önde! Galatasaray ve Başakşehir devrede...

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Transfer haberleri | Ali Karimi için Trabzonspor bir adım önde! Galatasaray ve Başakşehir devrede...
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İran’ın Esteghlal takımında forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Karimi’nin menajeri Sina Ranjbaran, oyuncu için Galatasaray ve Başakşehir’le de görüştüklerini ancak Trabzonspor’un transferde bir adım önde olduğunu söyledi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İran’ın Esteghlal takımında forma giyen 26 yaşındaki İran Milli Takımı oyuncusu Ali Karimi’yi gündemine almıştı.

Bordo-mavili ekip bir süredir bu oyuncuyla ilgilenirken, Karimi için Galatasaray ve Başakşehir’in de teklifte bulunduğu iddia edildi.

Oyuncunun menajeri Sina Ranjbaran, bu futbolcuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken, “Ali Karimi’yle Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor’un ilgisinin olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Katar’dan 3 takımdan teklif var ancak oyuncunun önceliği Türkiye” ifadelerini kullandı. 



Şu anda İstanbul’da!

Transfer görüşmeleri devam eden Ali Karimi, İstanbul’a geldi. Burada bordo-mavili idarecilerle bir araya geleceği öğrenilen Ali Karimi’nin bir aksilik olmaması durumunda Karadeniz ekibine imza atması bekleniyor.

Takımıyla sözleşmesi sona eren Ali Karimi, geçtiğimiz sezon Esteghlal formasıyla 20 maça çıkarken 4 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

Bordo-mavili ekibin İranlı savunmacısı Majid Hosseini’nin milli takımdan da arkadaşı olan Ali Karimi’nin Trabzonspor’a transfer olması bekleniyor.

 

Transfer haberleri | Ali Karimi için Trabzonspor bir adım önde Galatasaray ve Başakşehir devrede...

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