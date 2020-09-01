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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Alabi Toheeb, Ankara Keçiörengücü'nde!

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Transfer haberleri | Alabi Toheeb, Ankara Keçiörengücü'nde!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Alabi Toheeb ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Prince Kazeem Eletu forması giyen 19 yaşındaki sol bekle 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Alabi'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Transfer haberleri | Alabi Toheeb, Ankara Keçiörengücünde

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