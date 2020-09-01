AA
Son Güncelleme:
Transfer haberleri | Alabi Toheeb, Ankara Keçiörengücü'nde!
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Alabi Toheeb ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Prince Kazeem Eletu forması giyen 19 yaşındaki sol bekle 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Alabi'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle