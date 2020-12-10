Transfer haberleri | Akhisarspor’da Mesut Dilsöz iddiası!

Geçen sezon devre arasından beri transfer yasaklısı olan, sezon başında ayrılan 13 ismin yerini altyapıdan gençlerle takviye edebilen yeşil-siyahlılarda kağıt üzerinde olmasa da başkanlığı yürüten Evren Özbey ve kardeşleri, devre arasında transfer yasağını kaldırmak için de girişimlerini sürdürüyor.

Akhisarspor şimdiden antrenmanlarda yabancı oyuncu deniyor.

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