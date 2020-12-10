MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Akhisarspor’da Mesut Dilsöz iddiası!
GeriFutbol Transfer haberleri | Akhisarspor’da Mesut Dilsöz iddiası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AKHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Akhisarspor’da Mesut Dilsöz iddiası!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Akhisarspor’da Mesut Dilsöz iddiası!
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig’de üst üste 3 mağlubiyetle tehlike hattına yaklaşan Akhisarspor’da bir süredir Evren Özbey yönetimiyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Teknik Direktör Cem Kavçak görevinden istifa ederken, adaylar arasında Mesut Dilsöz’ün isminin geçtiği öğrenildi. Dilsöz, önceki günlerde Balıkesirspor’daki görevinden ayrılmıştı.

Geçen sezon devre arasından beri transfer yasaklısı olan, sezon başında ayrılan 13 ismin yerini altyapıdan gençlerle takviye edebilen yeşil-siyahlılarda kağıt üzerinde olmasa da başkanlığı yürüten Evren Özbey ve kardeşleri, devre arasında transfer yasağını kaldırmak için de girişimlerini sürdürüyor.

Akhisarspor şimdiden antrenmanlarda yabancı oyuncu deniyor.

 

Transfer haberleri | Akhisarspor’da Mesut Dilsöz iddiası

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle