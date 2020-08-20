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DHA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Akhisarspor’da Eray Ataseven takımda kaldı!

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Transfer haberleri | Akhisarspor’da Eray Ataseven takımda kaldı!
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TFF 1'inci Lig’de yeni sezon öncesi iç transfer görüşmelerine başlayan Akhisarspor, ilk imzayı sözleşmesi biten Eray Ataseven’e attırdı. Yeşil-siyahlı kadroda 3 sezondur yer alan tecrübeli ön libero, 1 yıllığına nikah tazeledi.

Akhisarspor'a 2017’de Balıkesirspor’dan gelen Eray, kulübüyle Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanmanın sevincini yaşayıp 2019’da Süper Lig’den düşme acısını tattı.

Geçen sezon 1'inci Lig’de önce yedek, ardından kadro dışı kalıp devre arasında ayrılması gündeme gelen Eray, kulüp bulamayınca affedildi.

Transfer yasaklısı olan Akhisarspor’da daha önce Erhan, Ergin, Muhammet Reis ve Gökhan takımdan ayrılmıştı.

Erhan ve Ergin gibi Altay’la söz kesen Tolga’nın da ayrılması bekleniyor.

 

Transfer haberleri | Akhisarspor’da Eray Ataseven takımda kaldı

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