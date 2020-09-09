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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 15:23 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Ahmet Dereli, Altınordu'da!

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Transfer haberleri | Ahmet Dereli, Altınordu'da!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Adanaspor'dan Ahmet Dereli'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Ahmet Dereli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Dereli, Altınordu'da forma giyme hayalinin gerçekleştiğini belirtti. Takıma katkı sağlamayı çok istediğini kaydeden Ahmet Dereli, "Hedefim tabii ki takımı şampiyonluğa taşımak, katkı
sağlamak. Umarım bu da olur, kimsenin yüzünü kara çıkarmam ve hep beraber kupayı kaldırırız." ifadelerini kullandı.

Almanya doğumlu Ahmet Dereli, 2012-2013 sezonunda geldiği Türkiye'de Adanaspor, Hatayspor ve Fethiyespor takımlarında forma giydi. Süper Lig'de 22 maçta 3 golü bulunan Ahmet Dereli, TFF 1. Lig'de ise çıktığı 123 müsabakada 19 gole imza attı.

 

Transfer haberleri | Ahmet Dereli, Altınorduda

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