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Transfer haberleri | Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi!
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Akyel getirildi.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Adanaspor'umuz, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaşmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Fatih Akyel turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir." denildi.
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