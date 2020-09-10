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GeriFutbol Transfer haberleri | Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi!

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Transfer haberleri | Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi!
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TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Akyel getirildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Adanaspor'umuz, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaşmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Fatih Akyel turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir." denildi.

 

Transfer haberleri | Adanasporda Fatih Akyel dönemi

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