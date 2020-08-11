Transfer haberleri | 24Erzincanspor'da Özcan Kızıltan dönemi başlamak üzere!

Bu sene TFF 2. Lig’e yükselen ve Teknik Direktör Kemal Kılıç’la yolları ayıran 24Erzincanspor, kariyerinde Bucaspor, Göztepe, Tarsus İdman Yurdu ve Bayburtspor’da şampiyonluk yaşayan Özcan Kızıltan ile prensipte anlaşmaya vardı.

En son Nevşehir Belediyespor’u çalıştıran Kızıltan’ın Çarşamba günü 24Erzincanspor’a resmi imzayı atacağı bildirildi.

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