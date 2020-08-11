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Haber Giriş: 11.08.2020 - 11:40,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | 24Erzincanspor'da Özcan Kızıltan dönemi başlamak üzere!

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Transfer haberleri | 24Erzincanspor'da Özcan Kızıltan dönemi başlamak üzere!
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TFF 2. Lig’e yükselen 24Erzincanspor teknik direktörlük için Özcan Kızıltan ile prensipte anlaşmaya vardı.

Bu sene TFF 2. Lig’e yükselen ve Teknik Direktör Kemal Kılıç’la yolları ayıran 24Erzincanspor, kariyerinde Bucaspor, Göztepe, Tarsus İdman Yurdu ve Bayburtspor’da şampiyonluk yaşayan Özcan Kızıltan ile prensipte anlaşmaya vardı.

En son Nevşehir Belediyespor’u çalıştıran Kızıltan’ın Çarşamba günü 24Erzincanspor’a resmi imzayı atacağı bildirildi.

 

Transfer haberleri | 24Erzincansporda Özcan Kızıltan dönemi başlamak üzere

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