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Transfer Haberleri: 18 yaşındaki Omari Kellyman, Chelsea'de

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#İngiltere Premier Lig#Transfer#Chelsea
Transfer Haberleri: 18 yaşındaki Omari Kellyman, Chelseade
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 14:58

Chelsea, Aston Villa U21 forması giyen 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Omari Kellyman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea, yeni sezon kadro planlaması dahilinde transferlerine devam ediyor.

Batı Londra ekibi, Aston Villa U21 takımında forma giyen 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Omari Kellyman'ı 22,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme süresinin 6 yıl olduğu duyuruldu.

Kellyman da transferiyle ilgili, Chelsea’ye katılmanın harika olduğunu söyleyerek, formayı giymek için şimdiden çok heyecanlandığını aktardı.

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#İngiltere Premier Lig#Transfer#Chelsea

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