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GeriFutbol Transfer Haberi | Uğurcan Çakır'ın son talibi Sevilla!
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Futbol
Haber Giriş: 19.02.2020 - 09:36,Son Güncelleme:/

Transfer Haberi | Uğurcan Çakır'ın son talibi Sevilla!

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Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında. Uzun süredir Liverpool’un takip ettiği genç kaleciyi Tottenham, Sevilla ve Everton’ın yetkilileri de maçlara gelip canlı olarak izliyor.

Yusuf Yazıcı’nın ardından Trabzonspor kadrosunda Avrupa’ya gitme ihtimali en yüksek oyuncu olan Uğurcan Çakır, gözaltında...

Liverpool’un devre arasında çok istediği 23 yaşındaki file bekçisi ile özellikle Premier Lig ekipleri yakından ilgileniyor. İki köklü İngiliz kulübü Tottenham ve Everton, düzenli olarak scout (izleme) ekiplerini Trabzonspor’un maçlarına gönderiyor.

25-30 milyon Euro

Son olarak Sivasspor mücadelesindeki Uğurcan’ı mercek altına alan Ada kulüplerinin yetkilileri, cumartesi günkü Beşiktaş maçında da Vodafone Park’ta olacaklar. Öte yandan İspanya’nın güçlü takımlarından Sevilla da Uğurcan’ı radarına aldı.

1.91 boyundaki milli file bekçisi için yaz döneminde Trabzonspor’a astronomik bir teklifin gelmesine kesin gözle bakılıyor. Yönetimin kafasındaki rakam ise en az 25-30 milyon Euro. (Fanatik)

Transfer Haberi | Uğurcan Çakırın son talibi Sevilla

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