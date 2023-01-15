Transfer haberi: Galatasaray'dan stopere Cenk Özkaçar hamlesi!

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Ligde 8'8 yaparak ilk yarıyı lider tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Van Aanholt, Kazımcan ve Emre Taşdemir'den oluşan sol bek rotasyonundan formsuzluk ve sakatlıklar sebebiyle istediği verimi alamayan, son olarak bu bölgede Dubois'yı kullanmaya başlayan Galatasaray, aradığı sol beke kavuşuyor. Uğur Çiftçi için Sivasspor ile her konuda anlaşma sağlandı, transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Bu hamleyle Okan Buruk'un ilk 11'deki 3 yerli macburiyeti konusunda eli rahatlayacak.

STOPERE CENK ÖZKAÇAR İDDİASI

Galatasaray, sol bekin yanı sıra stopere de transfer yapmak için kolları sıvadı. Fanatik'in haberine göre Sarı-kırmızılı kulübün hedefinde Cenk Özkaçar var. Valencia'da kiralık oynayan ve bonservisi Lyon'da olan 22 yaşındaki solak stoper için temas kuran yönetimin ilerleme kaydettiği belirtildi.

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Nelsson - Abdulkerim ikilisine Metehan ve Emin Bayram dışında yedeği olmayan Okan Buruk'un Cenk'e onay verdiği ifade edildi.

Cenk Özkaçar bu sezon Valencia'da 3 lig maçında şans bulabildi Uğur Çiftçi için Sivasspor ile her konuda anlaşma sağlandı, transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Bu hamleyle Okan Buruk'un ilk 11'deki 3 yerli macburiyeti konusunda eli rahatlayacak.

STOPERE CENK ÖZKAÇAR İDDİASI

Galatasaray, sol bekin yanı sıra stopere de transfer yapmak için kolları sıvadı. Fanatik'in haberine göre Sarı-kırmızılı kulübün hedefinde Cenk Özkaçar var. Valencia'da kiralık oynayan ve bonservisi Lyon'da olan 22 yaşındaki solak stoper için temas kuran yönetimin ilerleme kaydettiği belirtildi.

Nelsson - Abdulkerim ikilisine Metehan ve Emin Bayram dışında yedeği olmayan Okan Buruk'un Cenk'e onay verdiği ifade edildi.

CENK ÖZKAÇAR bu sezon Valencia'da 3 lig maçında şans bulabildi.