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Transfer haberi: Beşiktaş'tan Milan'a Ante Rebic teklifi!

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#Transfer#Beşiktaş#Ane Rebic
Transfer haberi: Beşiktaştan Milana Ante Rebic teklifi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 10:51

Jean Onana ve Daniel Amartey transferlerini resmen açıklayan Beşiktaş, bomba bir transfer için harekete geçti.

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Dün akşam Jean Onana ve Daniel Amartey transferlerini resmen açıklayan Beşiktaş, bomba bir transfer için harekete geçti.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, Hırvat sol kanat Ante Rebic için Milan'a kiralama teklifi yaptı. Haberde Beşiktaş'ın geçen ay da Rebic için teklif yaptığı ancak oyuncunun o dönem Türkiye'yi bir seçenek olarak görmediği için teklifi reddettiği, şimdi ise transfere daha sıcak baktığı belirtildi.

29 yaşındaki yıldız futbolcu geçen sezon Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 1226 dakika süre aldı ve 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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#Transfer#Beşiktaş#Ane Rebic