Transfer eleştirilerinin ardından Galatasaray'dan açıklama: 'Neden yapılmıyor?' | 'Şovdan vazgeçelim!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmişti.

Futbolda birinci transfer ve tescil döneminin son gününde açıklamalarda bulunan ikinci başkan Metin Öztürk, eleştirilere cevap verdi.

İşte Öztürk'ün sözleri:

"NEDEN GALATASARAY?"

"Süper Lig'de 19 takım var. Bugün 19 takım için de son gün. Neden Galatasaray bu kadar projektörlerin altında bilmiyorum. Bu takım şampiyon olduktan sonra 1 ya da 2 oyuncu ihtiyacımız var denebilirdi. Dünyanın en önemli 3 forvetinden biri gelmiş ama daha deniyor. Hatırlayın... bir Icardi'miz var ve bizim için kral! Arkasından Batshuayi geldi. İkinci forvet gibi ama birinci forvet gibi. 5 tane çok kıymetli transfer yaptık. Kerem Aktürkoğlu hariç ayrılanlar geçen sene 11'de fırsat bulamayanlardı."

Haberin Devamı

"ŞOV TRANSFERLERDEN VAZGEÇMEMİZ LAZIM"

"2 ya da 3 oyuncu yeterliyken 5 oyuncu gelip yetersiz görülmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Okan hocamız ve scout ekibimizin bir planı var. O plan çerçevesinde görüşülen oyuncular var. 1 liralık oyuncuya 5 lira verirseniz sadece bizi değil bizden sonraki yönetimleri de bağlar. Ben Mustafa Cengiz başkanımızı eleştirmiştim. 'Gomis'ten Falcao'ya 50 milyon euro çöpe atmıştınız' dedim. Bizim bu şov transferlerden vazgeçmemiz lazım."

"BU YÖNETİMİN HATASI..."

"Bizim en önemli sorunumuz yaptıklarımızı anlatırken bu görevimiz niye anlatıyoruz diyoruz. Bu yönetimin bir hatası var mı var! 5 dönemde yapacağı işi 1 dönemde yaptığı için. Bu da rakipleri ürkütüyor çok normal. Diğer 18 takımı niye sormuyorsunuz? Bugün onlar için de son gün. 5 kaleci, 5 forvet, 5 defansla mı oynayacağız."

"RAKİBİMİZ 11 SENEDE ŞAMPİYON OLAMAMIŞKEN..."

"Oyuncuları başka takımlara gönderme sebebimiz kadro fazlalığı. Bakın aynı şeyi Beşiktaş da yaşıyor. Bu futbolcuların hiçbiri 6 aylığına gelmiyor. Kulübün üstüne ilave bir 50-100 milyon euro koyacaksak ben Mustafa Cengiz başkanımı niye eleştirdim! Kaynakları doğru kullanmamız lazım. Belki 1-2 saat içerisinde netleştireceğimiz transferler vardır. Benim bir bilgim yok. 2-3 futbolcu almak yeterken, 5 tane dünya çapında transfer yapılmış. Rakibimiz 11 senede şampiyon olamamışken, burası 2 senede 2 kez şampiyon olmuş."

Haberin Devamı

"GERÇEK TARAFTARLAR BİLİYOR"

"Gerçek Galatasaray taraftarı biliyor ki bu ekip tek şeye odaklandı; 25. şampiyonluk ve 5. yıldız! Herkes görecek ki başkaları o çakma 5. yıldızdan utanırken, biz taraftarımızla gerçek 5. yıldızı takacağız."