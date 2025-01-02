Transfer dönemine günler kala Süper Lig devinden Berkay Özcan hamlesi

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13 Ocak’ta resmen başlayacak ara transfer dönemi öncesi Süper Lig devlerinde büyük hareketlilik yaşanıyor.

3 İSİM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yurt dışından pek çok isimle temas kurulurken, iç piyasada da Trabzonspor'un 3 hedefi var. Bunlar; Rey Manaj, Mustafa Eskihellaç ve Berkay Özcan. Manaj ile Mustafa, Bordo-Mavili formayı giymek istiyor. Kulüpleriyle temaslar sürüyor. Trabzonspor Yönetimi, her iki transferi takas artı para formülüyle çözmeye çalışsa da hem Gaziantep FK hem de Sivasspor direkt satış yoluyla oyuncularını göndermek amacında. Berkay Özcan ise teknik direktör Şenol Güneş’in Süper Lig’deki beğendiği isimlerden... Başakşehir’de kadro dışı kalan 26 yaşındaki gurbetçi yıldız, bu sezon 20 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

BERKAY İÇİN BAŞAKŞEHİR’LE GÖRÜŞME

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Fanatik'in haberine göre Başakşehir’in 2020’de 2.5 milyon Euro bonservisle Hamburg’dan kadrosuna kattığı Berkay, A Milli Takım’a kadar yükselmesine rağmen bu sezon hocası Çağdaş Atan ile sıkıntılar yaşadı. Trabzonspor’un ilgisine sıcak bakan Berkay konusunda önümüzdeki günlerde Başakşehir ile bonservis görüşmeleri yapılacak.

ADRYELSON’DA SICAK GELİŞME

Botafogo ile bu sezon çifte şampiyonluk yaşayan ve kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Lyon’a geri dönen Adryelson’un tek talibi Trabzonspor değil. Şenol Güneş’in çok beğendiği Brezilyalı stoper için Rusya’dan CSKA Moskova da devrede. CSKA’nın 3.5 milyon Euro bonservisi gözden çıkarttığı öne sürüldü. BordoMavililer, bonservis fiyatına göre satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transferi bitirmeye çalışacak.

BİLLİNG YİNE GÜNDEMDE!

Sezon başında Trabzonspor’la adı geçen Philip Billing, tekrar menajerler tarafından önerildi. Bournemouth forması giyen Danimarkalı orta saha, kulübünde az süre aldığı için mutlu değil. Premier Lig’de 168 dakika şans bulabilen Danimarkalı yıldız konusunda teknik direktör Şenol Güneş’in kararına göre harekete geçilecek. Piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Billing’in kiralanması gündeme gelebilir. 1.93 boyundaki Billing, ofansif özellikleriyle öne çıkıyor. Nijerya asıllı Danimarkalı futbolcu, Danimarka Milli Takımı’nda 5 kez oynadı.