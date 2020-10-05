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Haber Giriş: 05.10.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Transfer dönemi saat kaçta bitiyor? Geri sayım başladı!

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Transfer dönemi saat kaçta bitiyor? Geri sayım başladı!
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Transfer dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği 5 Ekim tarihinde sona eriyor. Bu yıl geçtiğimiz dönemlere göre daha uzun bir transfer sezonu geçiren takımlar son transfer tescillerini bugün gerçekleştirecek. Peki, 2020-2021 Yaz Transfer dönemi saat kaçta bitiyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Yaz Transfer dönemi bugün sona eriyor. Süper Lig'de transfer sezonu için geri sayım başladı. Pek çok takımın eksik bölgelere takviyelerde bulunduğu transfer dönemi, bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha uzun sürdü. Peki, transfer dönemi saat kaçta bitiyor? İşte, transfer dönemi hakkında detaylı bilgiler

TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'da sona erecek. Transfer sonrası lisans işlemleri aynı gün saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

 

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