Transfer dönemi saat kaçta bitiyor? Geri sayım başladı!

Yaz Transfer dönemi bugün sona eriyor. Süper Lig'de transfer sezonu için geri sayım başladı. Pek çok takımın eksik bölgelere takviyelerde bulunduğu transfer dönemi, bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha uzun sürdü. Peki, transfer dönemi saat kaçta bitiyor? İşte, transfer dönemi hakkında detaylı bilgiler

TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'da sona erecek. Transfer sonrası lisans işlemleri aynı gün saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.