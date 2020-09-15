Transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte TFF'nin belirlediği tarih!

Takımların kadrolarını güçlendireceği ve eksik bölgelerine takviye yapacağı transfer sezonunun ne zaman son bulacağı çok sayıda futbolsever tarafından sorgulanıyor. Transfer sezonu süresince destekledikleri takımların alacağı oyunculara odaklanan vatandaşlar, bir yandan da transfer sezonunun bitiş tarihi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Süper Lig'de sezon başlarken birinci transfer dönemi ise 25 gün sonra bitecek. Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

MAÇLAR 20 STATTA OYNANACAK

Süper Lig'de mücadele eden 21 takım, maçlarını 20 statta oynayacak.

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün maçlarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak.

Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı 76 bin 761 kişiyle en çok kapasiteli stat olarak öne çıkarken, Atakaş Hatayspor'un sezonun ilk yarısında maçlarını yapacağı Antakya Atatürk Stadı 5 bin 583 kişiliyle en az kapasiteli stat durumunda.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki çalışmalar nedeniyle ligin ilk haftasındaki maçını Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda oynayacak Atakaş Hatayspor, sezonun ikinci yarısında yapımı süren 25 bin kişilik yeni stadına taşınmayı hedefliyor.