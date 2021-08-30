Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2021 yaz transfer dönemi için son günler!
Transfer sezonu ne zaman bitecek sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, TFF'nin yayımladığı takvime göre eylül ayında tamamlanacak. Ardından ise ocak ayında ikinci transfer dönemi başlayacak. Profesyonel kulüpler yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlamaya devam ederken, gözler transfer sezonunun bitiş tarihine çevrildi. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte, ayrıntılar.
Transfer dönemi için tarihler belirlendi. Haziran ayında başlayan transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. İşte, transfer sezonu hakkında merak edilen detaylı bilgiler
Transfer sezonu için detaylar belirlendi. Futbolda 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye için Haziran ayında başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelenmişti. Transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.