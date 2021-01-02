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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Traktör Futbol Kulübü, "Asya'nın En Popüler Kulübü" seçildi

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Traktör Futbol Kulübü, "Asya'nın En Popüler Kulübü" seçildi
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İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör Futbol Kulübü, Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) düzenlediği "Asya'nın En Popüler Kulübü" anketinde en çok oyu aldı.

Konfederasyonun resmi sitesi "the-AFC.com" adresinde 2020 yılı boyunca düzenlenen ankette finale kalan Traktör, final oylamasında yüzde 51,14 oy alarak en popüler kulüp unvanını almaya hak kazandı.

AFC yönetimi, anketlerde birinci gelen Traktör Kulübünü tebrik etti.

Traktör Futbol Kulübü, Asyanın En Popüler Kulübü seçildi

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