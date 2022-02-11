Trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık için nişanlısından duygusal paylaşım

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Geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, tüm Türkiye'yi yasa boğarken kazadaki nikah detayı yürekleri dağlamıştı.

Nişanlısı Sinem Yüksel ile evlilik planları yapan ve nikah günü almak için çıktığı yolda yaşamını yitiren milli futbolcunun nişanlısından duygusal bir paylaşım geldi.

Ahmet Çalık ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sinem Yüksel, "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düşüp altına kalp emojisi koydu.

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.