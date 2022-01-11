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Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın en büyük hayali... Transfer süreci, Galatasaray, İlhan Cavcav, Dursun Özbek...

#Ahmet Çalık#Konyaspor Ahmet Çalık Dursun Özbek#Ahmet Çalık Galatasaray'a Transferi
Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalıkın en büyük hayali... Transfer süreci, Galatasaray, İlhan Cavcav, Dursun Özbek...

Türk futbolu son dakika gelişmesiyle sarsıldı... Ahmet Çalık Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Spor camiasından başsağlığı mesajları paylaşılırken Konyaspor cephesinde çok büyük üzüntü yaşandı. Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transfer sürecini aktaran eski başkan Dursun Özbek, 'Ahmet Çalık Türk sporuna yakışan efendi bir kişilikti.' şeklinde konuşurken o dönem Gençlerbirliği ile yaşanan ve çok konuşulan transfer sürecini paylaştı.

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Konyaspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, bu sabah geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Gençlerbirliği'nde yıldızı parlayan Ahmet, o dönem çok konuşulan transfer sürecinin ardından İstanbul'un yolunu tutmuştu.

İlhan Cavcav ile uzun süre pazarlıkları sonrası Galatasaray'a kazandırılan Ahmet Çalık'ın hikayesini dönemin başkanı Dursun Özbek anlattı.

GALATASARAY'DA KAPTAN OLMA HAYALİ VARDI

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, TRT Spor'a bağlanıp trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'la ilgili "Çok beğendiğim bir futbolcuydu. İlhan Cavcav'la çok mücadele ettik, onu vermek istemedi. Sonrasında kadromuza kattık. O dönem İlhan ağabey ile görüştük, çok zor ikna oldu ve transfer gerçekleşti. Galatasaray'da kaptan olma hayaliyle gelmişti. Ama olmadı... Haberi alınca çok üzüldüm. Türk sporuna yakışan efendi bir kişilikti. Allah rahmet eylesin. Gençlerbirliği ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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"14 YAŞINDAN BU YANA BERABERDİK, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Ahmet Çalık'la Gençlerbirliği döneminde çalışan Alanyaspor Scout Antrenörü Aykın Demir ise gözyaşlarına engel olamadı. Demir, çalışma arkadaşı hakkında "Ahmet ile 14 yaşından itibaren çalışmaya başladım. Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Ahmet Çalık o takımın kaptanıydı. Futbolcu olmayı kafasına koymuştu. Antrenmanlarda ekstra çalışır, hedefini belirlerdi. Aynı zamanda Galatasaray'a sempati duyan bir oyuncuydu. Hayallerini o açıdan gerçekleştirdi. A Milli Takım'a yükseldi. Birçok katergoride oynadı. Çok çalışkan, kapasitesinin tamamını sahaya yansıtan, efendi bir oyuncumuzu kaybettik." şeklinde konuştu.

KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM

Kaza sonrası Konyaspor cephesinde çok büyük üzüntü yaşandı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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KAZA NASIL OLDU?

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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