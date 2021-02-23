Trafik kazası geçiren Tiger Woods hastanede ameliyata alındı! Aracı takla attı...
Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, Kalifornia'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. ABD medyası, ünlü golfçünün bacaklarından yaralandığını ve kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.
Los Angeles Şerif Departmanı, golf efsanesi Tiger Woods'un ciddi bir trafik kazasına karıştığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Los Angelas’ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods’un aracının ters döndüğü belirtildi.
Araçtan ilk yardım görevlilerince çıkarılan ünlü golfçü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Menajeri Mark Steinberg, Tiger Woods'un şu anda ameliyata alındığını duyurdu. Woods'un bacaklarından yaralandığı bildiriliyor.
Ciddi kaza sonrası efsane sporcunun araçtan kesici alet yardımıyla çıkarıldığı öğrenildi. Kazanın nedeninin henüz belirlenemediği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.
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