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HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriTrafik kazası geçiren Tiger Woods hastanede ameliyata alındı! Aracı takla attı...
GeriDiğer Trafik kazası geçiren Tiger Woods hastanede ameliyata alındı! Aracı takla attı...
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Haber Giriş: 23.02.2021 - 22:47 | Son Güncelleme:

Trafik kazası geçiren Tiger Woods hastanede ameliyata alındı! Aracı takla attı...

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Trafik kazası geçiren Tiger Woods hastanede ameliyata alındı! Aracı takla attı...
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Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, Kalifornia'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. ABD medyası, ünlü golfçünün bacaklarından yaralandığını ve kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.

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  • Tiger Woods trafik kazası geçirdi
  • Tiger Woods trafik kazası geçirdi
  • Tiger Woods trafik kazası geçirdi
  • Tiger Woods trafik kazası geçirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Los Angeles Şerif Departmanı, golf efsanesi Tiger Woods'un ciddi bir trafik kazasına karıştığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Los Angelas’ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods’un aracının ters döndüğü belirtildi.

Tiger Woods kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl
Tiger Woods kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl?

Araçtan ilk yardım görevlilerince çıkarılan ünlü golfçü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazası geçiren Tiger Woods hastanede ameliyata alındı Aracı takla attı...

Menajeri Mark Steinberg, Tiger Woods'un şu anda ameliyata alındığını duyurdu. Woods'un bacaklarından yaralandığı bildiriliyor.

Ciddi kaza sonrası efsane sporcunun araçtan kesici alet yardımıyla çıkarıldığı öğrenildi. Kazanın nedeninin henüz belirlenemediği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Detaylar geliyor...

Trafik kazası geçiren Tiger Woods hastanede ameliyata alındı Aracı takla attı...

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