Trafik kazası geçiren Danny Rose tutuklandı

Northampton'daki A45 karayolu üzerinde kaza yapan 30 yaşındaki futbolcu, tehlikeli araç kullanmaktan tutuklandı ve karakola götürüldü. Danny Rose'un ailesini görmek için gittiği yolda yaptığı kazadan yara almadan kurtulduğu ve alkol testinin de negatif çıktığı belirtildi.

"POLİS KARAKOLUNDA TUTULUYOR"

Northamptonshire Polisi sözcüsü basına yaptığı açıklamada, "30 yaşındaki bir adamın, bugün sabah 4 sularında Northampton'da A45 üzerinde tehlikeli sürüş şüphesiyle tutuklandığını doğrulayabiliriz. Şüpheli şu anda ilçedeki bir polis karakolunda tutuluyor ve bu nedenle Northamptonshire polisinin şu anda daha fazla yorum yapması uygun olmayacak" ifadelerini kullandı.

"CANLI KURTULDUĞU İÇİN ŞANSLIYDI"

Danny Rose'un geçirdiği kazayla ilgili konuşan bir görgü tanığı ise "Araba çok ağır hasar görmüştü ve sadece üç tekerleği vardı. Bu araçtan canlı kurtulduğu için şanslıydı. Nefesi kesilmiş bir haldeydi. Olay yerindeki memurlar onu tutukladı ve durumu hakkında endişeliydi" şeklinde konuştu.

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