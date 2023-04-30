Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Trafik kazası geçiren Bryant Dunston taburcu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Bryant Dunston#Anadolu Efes#Sağlık Durumu
Trafik kazası geçiren Bryant Dunston taburcu oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 15:40

Anadolu Efes, trafik kazası geçiren Bryant Dunston’ın taburcu olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Anadolu Efes, trafik kazası geçiren Bryant Dunston’ın taburcu olduğunu duyurdu.

Lacivertli beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Dunston’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Dün ciddi bir trafik kazası geçiren oyuncumuz Bryant Dunston'ın yapılan tetkikler neticesinde vücudunun birçok bölgesinde sıyrık ve kesik bulunduğu tespit edilmiştir. Bir gün boyunca müşahede altında tutulan oyuncumuzun başka bir sorunu olmadığı anlaşılmış ve kendisi bugün taburcu edilmiştir. Tekrar geçmiş olsun Bryant!"

Dün İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, bir TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bryant Dunston#Anadolu Efes#Sağlık Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota