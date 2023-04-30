Trafik kazası geçiren Bryant Dunston taburcu oldu

Haberin Devamı

Anadolu Efes, trafik kazası geçiren Bryant Dunston’ın taburcu olduğunu duyurdu.

Lacivertli beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Dunston’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Dün ciddi bir trafik kazası geçiren oyuncumuz Bryant Dunston'ın yapılan tetkikler neticesinde vücudunun birçok bölgesinde sıyrık ve kesik bulunduğu tespit edilmiştir. Bir gün boyunca müşahede altında tutulan oyuncumuzun başka bir sorunu olmadığı anlaşılmış ve kendisi bugün taburcu edilmiştir. Tekrar geçmiş olsun Bryant!"

Dün İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, bir TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırılmıştı.