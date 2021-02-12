Trafik kazası geçiren Alonso'nun durumuyla ilgili ilk haberler kötü!

Perşembe akşam saatlerinde çıkan kaza haberinin ardından Alonso'nun takımı Alpine resmi açıklama yapmış ve İspanyol sürücünün bilincinin açık olduğunu ve hayati bir tehlikesinin olmadığını ifade etmişti.

İtalya ve İspanya basınında çıkan haberlerde Alonso'nun hayati tehlikesi olmasa da Formula 1 sezonuna başlamasının zor olduğu ifade edildi.

İspanyol radyosu Cadena Ser'in haberine göre kaza sonrası kaldırıldığı hastaneden başka bir hastaneye transfer edilen Alonso'nun yüzünde ve çenesinde önemli yaralanmalar var ve 39 yaşındaki efsanenin ameliyat olması gerekiyor.

La Gazzetta dello Sport ise bisikletiyle fiziksel antrenman yapan Alonso'nun araba çarpması sonucu yüzünün üstüne düştüğünü yazdı.

2018'DE BIRAKMIŞTI, BU SEZON GERİ DÖNÜYOR

Renault takımıyla 2005 ve 2006'da şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso, son olarak McLaren takımıyla 2018 yılında Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti. 39 yaşındaki Alonso, yeni sezonda ismi Alpine olan Renault takımıyla yeniden Formula 1'e dönmeye hazırlanıyordu.

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