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Trabzospor'da yenilmezlik serisi 20 maça ulaştı

#Trabzonspor#Süper Lig#Futbol
Trabzosporda yenilmezlik serisi 20 maça ulaştı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda lider Trabzonspor, son dakikada Nwakaeme'nin penaltı golüyle 3-2 kazandığı Yukatel Kayserispor karşılaşması ile evindeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.

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Bordo mavili takım, şampiyonluk yarışındaki iddiasını Yukatel Kayserispor karşılaşmasında aldığı 3-2lik zaferle perçinledi. Ligde istikrarlı bir tablo sergileyen bordo mavili ekip, dün akşam oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda Visca, Djaniny ve Nwakaemenin golleriyle önemli bir geri dönüşü başardı. Bordo mavililer sezonun 4üncü haftasında oynadığı Galatasaray karşılaşmasından bu yana ilk kez bir iç saha maçının ilk yarısını geride kapattı ve ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü.

SEZONUN 3ÜNCÜ GERİ DÖNÜŞÜ

Karadeniz ekibinin 2021-22 sezonunda geri dönüş yaşadığı üçüncü karşılaşma dün akşam oynanan Yukatel Kayserispor maçı oldu. Ligin 4üncü haftasında oynanan Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Trabzonspor, ikinci devrede Cornelius ve Nwakaemenin golleriyle skoru eşitlemişti. Bordo mavililer 23üncü haftada yine Galatasaray karşılaşmasında da ilk yarıyı 1-0 geride bitirmiş, ikinci yarıda Bakasetas ve Viscanın golleriyle geri dönüş yapmıştı.

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EVİNDE NAMAĞLUP SERİSİ 20 MAÇA ÇIKTI

Maçın ilk yarısında Yukatel Kayserisporun hücum ağırlıklı oyununda istediği savunmayı kuramayan Trabzonsporun golleri ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerinin ardından geldi. 2-0dan 3-2lik geri dönüşe imza atan bordo mavili takım bu skorla evindeki namağlup serisini de sürdürdü. 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu boyunca taraftarı önünde yenilmeyen Trabzonspor dün akşam oynanan karşılaşmayla birlikte evindeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.

22 HAFTALIK SERİYE YAKLAŞTI

Spor Toto Süper Ligin 27nci haftasında puanını 66ya çıkaran Karadeniz ekibi, 9uncu haftada Fenerbahçeden aldığı liderliği 20 haftadır bırakmadı. Zirvedeki istikrarını sürdüren Trabzonspor, 1980-81 sezonunda yakaladığı 22 haftalık liderlik serisini yakalamaya bir adım daha yaklaştı.

VİSCA'NIN SERİSİ

Yukatel Kayserispor karşısında bordo mavililerin ilk golünü atan Edin Visca, Trabzonspor formasıyla çıktığı son 3 iç saha karşılaşmasında gol atmayı başardı. Ligin gözde oyuncularından Boşnak yıldız, Medipol Başakşehirde forma giydiği 2018 yılı Ağustos-Ekim ayları arasındaki dönemden bu yana ilk kez Süper Ligde 3 maçlık seriyi dün akşam attığı golle yakaladı. Visca bordo mavili forma ile 5 kez fileleri havalandırdı.

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DJANINY NEFES OLDU

Trabzonsporda Yukatel Kayserispor karşılaşmasında ikinci devrede Bakasetasın yerine oyuna giren Djaniny Semedo, Edin Viscanın ardından attığı golle bordo mavili takıma galibiyet umudu aşıladı. Karşılaşmanın 58inci dakikasında ceza sahası yuvarlağındaki Nwakaemenin pasını ters köşeye gönderen Djaninynin golü bordo mavililere nefes oldu. Afrika Uluslar Kupasında sakatlandığı için Süper Ligde 4 maç oynayamayan Djaniny, bu sezon bordo mavili formayla 6ncı golünü dün akşam Kayserispor karşısında kaydetti.

Trabzonsporda bu sezon 21 lig maçına çıkan Nwakaeme de ligde 9 gole ulaştı.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Futbol

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