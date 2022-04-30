Trabzospor taraftarı şampiyonluk öncesi meydanları doldurdu! Sabah saatlerinden itibaren...

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Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, mücadeleden 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Uzun yıllar sonra gelecek olan şampiyonluk öncesi bordo-mavili taraftarlar, erken saatlerde şehirde kutlamalara başladı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na akın eden taraftarlar, burada takımları lehine tezahüratlar yaptı ve meşaleler yakarak şampiyonluk sloganları attılar.

Taraftarların maçı izleyebilmeleri için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Avni Aker Millet Bahçesi'ne de dev ekranlar kuruldu.

SİLAHLI KUTALAMAYA KARŞI SEFERBERLİK

’Mutluluğa kurşun sıkmayın’ afiş ve pankartlarıyla donatılan, ’Lütfen silaha sarılmayın’ anonsları yapılan kentte, 3 bin personelle üst düzey güvenlik tedbiri uygulanacak.

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Duyarlılık çağrısında bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, "Mutluluğu hüzne çevirecek herhangi bir hareket veya olumsuzluğu yapmamamız lazım" dedi.