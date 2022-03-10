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Trabzonspor'un yıldızlarına scout ekiplerinden yakın takip

#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Trabzonsporun yıldızlarına scout ekiplerinden yakın takip

Spor Toto Süper Lig'de 15 puanla farkla liderliğini sürdüren Trabzonspor'un yıldız futbolcuları yakından izleniyor.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da futbolculara olan ilgi her geçen gün artıyor.

Süper Lig'de en yakın rakibine attığı 15 puanlık farkla açık ara liderliği elinde bulunduran, 28 maçta elde ettiği 67 puanla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'in 2 puan gerisinde kalarak Avrupa'nın 5 önemli liginde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda olan bordo-mavililerin performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ligde 12 Mart Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek bordo-mavililerde, kaleci Uğurcan Çakır, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Cornelius ve Nwakaeme, scout ekipleri tarafından yakın markaja alındı. Oyuncuların hem dış hem iç saha maçlarını izleyen kulüp temsilcileri, notlar alarak bağlı bulundukları kulüplere iletiyor.

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Bordo-mavililer, oyuncuların izlenmesinin motivasyona katkı sağlamasından dolayı bu durumu olumlu karşılarken, sezon tamamlanana kadar ise menajerlere kapılarını kapattı.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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