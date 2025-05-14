Trabzonspor'un yıldızından transfer açıklaması! Aldığı teklifleri duyurdu

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Eylül 2023'te Trabzonspor'a transfer olan Batista Mendy, Türkiye'de ikinci sezonunu geçiriyor.

Geçtiğimiz sezon stoperde daha çok görev alan 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, karmaşık bir sezonun ardından, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

Karşılaşma öncesi L'Équipe gazetesinin sorularını yanıtlayan Mendy, teklif aldığı kulüpleri ve gelecek planını açıkladı.

"TÜRKİYE KUPASI'NDA HARİKA BİR SERİ YAKALADIK"

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde. Kariyerinin ilk kupasını kazanma şansın var mı? sorusuna Fransız futbolcu, "Evet, bu konuda %200'üm. Bu sezonun maçı. Takım çok değişti ve Avrupa Ligi elemeleriyle çok erken oynadık. Zordu. Maçlarımızı sezonun ikinci yarısında kazanmaya başladık ve geçen yıl yaptığımız gibi Türkiye Kupası'nda harika bir seri yakaladık. Şimdi iyiyiz, bunun sezon başlangıcıyla ilgisi yok." yanıtını verdi.

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"TÜRKİYE EN İYİ KARARDI"

Genç yaşta Türkiye'ye gitme potansiyeli olan neredeyse tek Fransız oyuncuydun. Geriye dönüp bakıldığında iyi bir tercih miydi? diye sorulan Mendy, "Evet en iyisiydi, gerçekten pişman değilim. Teknik yönümü geliştirdim, oyun anlayışımı ve performans istikrarımı artırdım. Daha önce de düellolarda çok iyi olduğum söylenirdi. Bu konuda çok geliştim."

"TRABZONSPOR'UN UYGUN GÖRMESİ HALİNDE AYRILMAYI UMUYORUM"

Bu finalden sonra başka yerlere bakmanın zamanı mı gelecek? sorusunu ise, "Evet, kendime iki sene Trabzon'da kalıp en büyük şampiyonluklara ulaşmayı hedef koymuştum. Tam zamanı. Geçtiğimiz yaz Crystal Palace, Torino, Galatasaray gibi benimle ilgilenen kulüpler vardı ancak bu kulüpler yönetimle anlaşamadı. Bu yaz Trabzonspor'un uygun görmesi halinde ayrılmayı umuyorum."