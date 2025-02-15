Trabzonspor'un yıldızından Beşiktaş itirafı: 'Devre arası konuşmuştuk ama...'

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo - mavililer, açıklamalar yaptı.

İşte Trabzonsporlu futbolcuların açıklamaları;

'KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI'

Karşılaşmada takımının tek golünü atan Simon Banza, "İlk yarıdan başlarsak, iyi bir oyun ortaya koyduk. İkinci golü atabilsek, işler bizim için daha güvenli olabilirdi. İkinci yarıya Beşiktaş bizden daha iyi başladı. Skoru koruyamadık. Arka arkaya goller yedik. Gerçekten bugün iyiydik. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bir sonraki maça hazırlanacağız.

Eğer bu golleri attıysam, takım arkadaşlarım sayesinde. Olabildiğince fazla gol atıp takıma yardımcı olmak istiyorum. Bu golleri attıkça mutlu oluyorum. Bugün özeline gelirsek, ikinci, üçüncü golü bulabilsem daha iyi olacaktı. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sezon sonunda kaç gole ulaşacağımı göreceğiz." şeklinde konuştu.

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"BASKI YAPACAKLARINI KONUŞMUŞTUK'

Beşiktaş'ın baskı yapacaklarını bildikleri halde direnç gösteremediklerini dile getiren Pedro Malheiro, "İlk yarıda iyi başlangıç yaptık. Öne geçtik. Topu iyi koruduk. Belki ilk yarının sonunda ikinci golü bulsak farklı olabilirdi. İkinci yarının başlangıcında Beşiktaş'ın iyi baskı yapacağını konuşmuştuk. Direnç gösteremedik. Fırsatlarımız da vardı. Herkes iyi bir futbol ortaya koydu. Maçın hakkı beraberlikti diyebiliriz. Kaybettik ama bir sonraki maçlar için iyi bir oyun ortaya koyduk." dedi.