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Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'ten şampiyonluk, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Berat Özdemir açıklaması

#Trabzonspor#Marek Hamsik#Süper Lig
Trabzonsporun yıldızı Marek Hamsikten şampiyonluk, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Berat Özdemir açıklaması

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Marek Hamsik'in açıklamaları şu şekilde:

"Lider olmaktan mutlu ve gururluyuz. Zirvede kalmanın zor olacağını biliyoruz. İşime ve hayatın tadını çıkarmaya odaklanmış durumdayım. Şu an Türkiye'de büyük bir takımın formasını giyiyorum. Bu formayla şampiyonluk mücadelesi veriyor olmak beni mutlu ediyor. Üst seviyelerde oynamak istediğim için Trabzonspor'a geldim."

"Bu şehrin hayali şampiyonluk. Bunun farkındayım ama henüz 10 maç tamamlandı. Ligin tamamında namağlup gitmek kolay olmayacak. İşler kötü gittiğinde de taraftardan destek bekliyoruz."

"Takım arkadaşlarımın hakkımdaki olumlu yorumları performansımı yukarıya çıkartmamda yardımcı oluyor. Sahada geçireceğiniz 1 saatlik idman süresi, fit kalmak için yeterli değil. Yediklerinize, içtiklerinize, uykunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de yaşımı düşünerek bunlara dikkat ediyorum."

"Uğurcan Çakır, harika bir kaptan. Buranın yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri. Takımımızda tecrübeli arkadaşlarımız da var ve birbirimize yardım ederek işimizi yapmaya çalışıyoruz. Abdülkadir Ömür bence Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden bir tanesi. Zaten bunu herkes biliyor. Son maçta da bizim için çok büyük. bir roldeydi. Berat'a ''böyle devam edersen, ileride milli takım'a seçilirsin'' demiştim ki seçildi ve oynadı."

 

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#Trabzonspor#Marek Hamsik#Süper Lig

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