Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, İspanya basınına konuştu! 'Trabzonspor'a gelme sebebim...'

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Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, Marca'ya bir röportaj verdi.

Marca'da soru-cevap şeklinde yayınlanan röportaj şu şekilde:

Neden Trabzonspor'a transfer oldun?

Beni ilk arayan onlardı, ben de hemen imzaladım. (Gülüyor) Menajerime EURO 2020'den önce yeni takımımla anlaşma istediğimi söylemiştim. Turnuvada bunu düşünmek istemiyordum ve her şey böyle gelişti. Verdiği karardan memnunum.

Trabzon, Napoli gibi deniz kenarında bir şehir ve taraftarları da çok tutkulu. Napoli ve Trabzon birbirine çok benziyor mu?

Evet. İnsanlar futbola ve hayata karşı çok tutkulu. Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendiğimizden sonra şehirde sabaha kadar parti vardı. Daha sezonun başında böyle bir şeyle karşılaştım, şampiyon olursak inanılmaz bir şey olacaktır.

Napoli'de üç kez şampiyonluğa çok yaklaştınız ama üç kez ikinci oldunuz. Kulübü bu sezon nasıl görüyorsun?

Bütün maçlarını takip ediyorum. Harika bir sezon geçiriyorlar ve tarafsız gözle baktığımda şampiyon olabilirler. Oradayken şampiyon olmaya çok yaklaştım ama olmadı. Trabzon'daki hedeflerimden biri de şampiyonluk yaşamak.

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Napoli'deki lakabın Türkiye'de de kulanılıyor...

Evet. Burada da takım arkadaşlarım ve taraftarlar bana 'Grande' diyor.

Bir Napoli taraftarı olarak Maradona'nın ölümü seni nasıl etkiledi?

Çok üzücü. Maradona şehrin bir parçası, onu herkes çok özlüyor. Onunla tanışıp vakit geçirme şansım olmuştu. Bana formasını vermişti. Maradona ile harika anılarım var.

Trabzonspor ligde açık ara farkla lider. En büyük favori siz misiniz?

Sezona çok iyi başladık ve bu şekilde devam ettik. Yine de bu farkın bir anlamı yok, odaklanıp çalışmala devam etmeliyiz.

İstanbul takımlarıyla nasıl yarışabiliyorsunuz?

Onlar Avrupa'da oynuyor ama biz oynamıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde veya UEFA Avrupa Ligi'nde büyük enerji harcıyorlar, bu da bizim avantajımıza oluyor çünkü biz maçımızı oynayıp, dinlenip, diğer maça daha iyi hazırlanabiliyoruz.

Saç stilin sebebiyle bir ikon haline geldin, seni bir savaşçı gibi gösteriyor. Nden hep bu saç stiliyle gördük seni?

Futbola başladığımdan beri saç stilim böyleydi. Birisi Hamsik deyince insanın aklına direkt saç stilim geliyor. Benim bir parçam...

Sence İspanya'da oynayabilir miydin?

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Bu şans elime hiç geçmedi ama Pep Guardiola'nın Barcelona'sının oyununu çok beğeniyordum. Sevdiğim bir taktisyen. Çin'e gitmemiş olsaydım kariyerimin sonuna kadar Napoli'de kalmak isterdim. Çok büyük bir kulüp ve harika bir şehirdeydim. Ayrıca Borussia Dortmund'a transfer olabilirdim. Benimle görüştüler ama sonunda Napoli ile sözleşme uzattım. Şimdi ise Trabzonspor'dayım ve burada olmaktan mutluyum.