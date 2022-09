Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas: Kaleye yakın olmak istiyorum

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Vitor Hugo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hugo, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bugün gayet iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bugün sahada kazanmak için vardık. Uzun bir aradan sonra tekrar kazanmak için oynayacağımızı biliyorduk. Eksik kaldığımız noktalar vardı. Belki istediğimiz gibi oynayamadığımız noktalar vardı son maçlarda. Bu hatalarımızdan dersler aldık. Hem savunmada hem hücumda kompakt bir oyun ortaya koyduk. Rakibimize fırsat vermedik. Taraftarımızın önünde önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Takımı genel olarak düşündüğümüzde yüz yüz seviyesine ulaşmadığını belirten Hugo, "Kısa süre içerisinde adaptasyon süreci de tamamlandığında, takım yüzde yüzüne vardığı zaman, gerçek oyunumuzu, gerçek bizi gösterebileceğimizi düşünüyorum. Bizim için çok iyi bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.

Bartra: Doğru yoldayız

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Bartra, çok iyi bir maç ortaya koyduklarını belirterek, doğru yolda olan bir ekip olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında sahasında Kızılyıdız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un savunma oyuncusu Bartra, maçı domino eden taraf olduklarını belirterek, "Bugün maça baktığınızda maçın 90 dakikasının tamamında maçı domino eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bugün çok iyi bir maç ortaya koyduk. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadığımızdan kendimizi sorguladık. Hocalarımızla takım arkadaşlarımızla hep beraber üzüldük. Kendi eleştirimizi yaptık, baktık nerelerde hata yapıyoruz, nerelerde daha iyi yapabiliriz, ya da neler yapmamız gerekiyor. Bugün de gayet iyi bir şekilde bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum" dedi.

"Takımın bugün iyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum" diyen Bartra, "İyi potansiyeli olan doğru yolda olan bir takımı görüyoruz. Hafta sonu Gaziantepspor maçında da 3 puan için sahada olacağız. Tabii ki biz yine maçı domino eden taraf olmak istiyoruz ama bir düzen içerisinde olması gerekiyor. Hücum yaptığımız anlarda dahi akıllıca hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Larsen: "Hak ettiğimiz bir galibiyet"

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Larsen, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Larsen, hak ettiklerini bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Topu çok daha iyi değerlendirdik. Rakibimize şans vermedik. Bugün galibiyetin tadını çıkartacağız yarıdan itibaren de önümüzdeki maça odaklanacağız. Bugün yaptığımız güzel şeyleri rakibimiz karşısında da tekrar etmeye çalışacağız. Umarım daha iyi olacağız ve daha iyisini yapacağız 3 puanı da alacağız" ifadelerini kullandı.

Bakasetas: Galibiyet önemliydi

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Bakasetas, alınan kötü sonuçlardan sonra böyle bir galibiyet almanın çok önemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Bakesetas, "Özellikle son maçla baktığınızda performans olarak değerlendirdiğimizde işin psikolojik nedenlerini ele aldığınızda bizim için zor maç olacağının bilincindeydik. Maç içerisinde gayet iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Skor daha farklı olabilirdi. Kötü sonuçlardan sonra böyle bir galibiyet almak çok önemlidir. Pazar günü çok önemli bir rakibe karşı oynayacağız ve kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.



Adaptasyon sürecinde takıma katılan bir çok ismin olduğunu belirten Yunan oyuncu, "Adaptasyon için biraz zaman var. Aramıza çok katılan ve değişen oyuncularımız oldu. Bu oyuncuların da tabii ki zamana ihtiyacı olacak. Ama bu adaptasyon süreci bizim için asla bahane olmayacak. Biz kendimize baktığımızda sorumlulukları almayı istiyoruz. Bu sadece hocanın sorumluluğu değil. Biz takımdaki oyuncular olarak da bir sorumluluk varsa, bu bizim sorumluluğumuz. Biz bunu bahane olarak görmüyoruz. Ama aramıza katılan yeni arkadaşlarımız oldu. Onlar içinde zamana ihtiyaç olacak ama gelen arkadaşlarımızın takıma çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Oyun içerisinde bunu zaten görüyoruz. Sezon içerisinde onların bize çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Her zaman kaleye yakın olmak istiyorum"

Kaleye yakın olmayı çok istediğini belirten Bakasetas, "10 numara pozisyonu oynadığımı herkes biliyor. Bu bir sır değil. Benim isteğim her zaman kaleye yakın olmak her zaman şut atabileceğim noktada olmak ama ben 8 numara pozisyonunda da gayet iyi performans verebildiğimi ve Marek'in olmadığı durumlarda sakat olduğu veya cezalı olduğu durumlarda takımın bana ihtiyacı olduğu durumlarda her zaman takımım için elinden geleni yapmaya çalışan, iyi performans vermeye çalışan, bunu da zaman zaman gösteren bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Tabii ki takımın nerede bana ihtiyacı varsa nerede olmamı istiyorsa ben orada olurum. Hangi pozisyonda olduğum değil, takımın bana nerede ihtiyacı olduğu önemli" ifadelerini kullandı.