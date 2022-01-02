Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Baksetas'tan şampiyonluk açıklaması!

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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Yunan basınına açıklamalar yaptı.

Şampiyonluk yarışı hakkında yorum yapan Bakasetas, "Türkiye'de işler iyi de gitse kötü de gitse insanlardan hep sevgi ve destek gördüm. En başından beri bana bu harika duyguyu hissettirdiler. Bence bu yıl şampiyon olmamız için her şey ideal. Lige çok iyi başladık ve maçlarda büyük bir istikrar ortaya koyduk. Bu iki unsur bize çok büyük bir avantaj sağladı" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da bu sezon 21 maça çıkan Bakasetas, 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.