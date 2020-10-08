Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür Monaco ve Atalanta'nın transfer listesinde!

Son dakika haberi... Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, dün akşam oynanan Almanya-Türkiye hazırlık müsabakasının 85. dakikasında Enes Ünal’ın yerine Ay-Yıldızlı formayı giymişti. Saha girdiği andan itibaren efektif oyunuyla taktiğe direkt etki eden 21 yaşındaki genç yıldız, 90+4’te Kenan Karaman’ın attığı golde son pası vererek güzel oyununa asist de kaydetmiş oldu. Türkiye’nin son dakikada gelen golüyle birlikte; karşılaşma 3-3 sona ermişti.

SCOUTLAR ABDÜLKADİR’İ KISKACINA ALDI

Asist Analiz'in haberine göre; Geride bıraktığımız sezonda Nice, Atalanta ve Milan tarafından istenen genç yıldız, Trabzonspor’un teklifleri reddetmesi bağlamında takımda kalmıştı. Sürekli olarak Avrupa’nın kıskacında olan Ömür, Almanya’yla oynanan hazırlık maçında bir kez daha scoutlar tarafından izlendi.

MONACO VE ATALANTA TEMSİLCİLERİ KÖLN’DE ABDÜLKADİR ÖMÜR’Ü İZLEDİ

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ve İtalya Serie A’nın flaş ekiplerinden Atalanta, dün akşam Abdülkadir Ömür’ü izlemek için Köln’de yerlerini aldı. Atalanta scoutları bir an olsun genç futbolcunun peşini bırakmazken; listeye bir de eski talip Monaco eklenmiş oldu. Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz sezonun transfer döneminde Abdülkadir Ömür’ün adı, Fransız ekibiyle anılmıştı.

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