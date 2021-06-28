Trabzonspor'un yıldız transferi Marek Hamsik, imza için şehre geldi

Son olarak Kasımpaşa'dan transfer ettiği golcü Fode Koita'ye imza attıran bordo mavililer, Slovakya Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele eden Marek Hamsik'i Trabzon'a getirdi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup aşamasında veda eden Slovakya'nın Kaptanı Hamsik, özel uçakla Trabzon'a gelirken bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Tezahürat yapan taraftarlar, Slovak futbolcuya çiçek vererek sevgi gösterisinde bulundu.

Hamsik, menajeriyle kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.