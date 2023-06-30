×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor’un yeni transferleri Orsic ve Joaquin kente geldi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Süper Lig
Trabzonspor’un yeni transferleri Orsic ve Joaquin kente geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 00:04

Trabzonspor’un yeni transferleri Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, yeni sezon hazırlıklarına katılmak için Trabzon’a geldi.

Haberin Devamı

Yeni sezon öncesinde transferler çalışmalarına devam eden Trabzonspor, stoper Joaquin Fernandez ve kanat forvet Mislav Orsic ile anlaşma sağladı. Dün akşam İstanbul’a giden futbolcular, sağlık kontrolünden geçtikten sonra bu akşam saat 22.00 sıralarında tarifeli uçakla Trabzon’a geldi. Bordo mavili taraftarlar, takımlarının yeni oyuncularını havalimanı çıkışında tezahüratlar ve çiçekle karşıladı.  

ORSİC: HOCAMIZIN ETKİSİ VAR

Havalimanı çıkışında konuşan Mislav Orsic, taraftarların sıcak karşılaması karşısında etkilendiğini belirtti. Taraftara teşekkür eden Orsic, "Burada olmaktan mutluyum. Umarım birlikte çok iyi bir sezon geçireceğiz. Hocamızla beraber çalışmıştık zaten. Bu kararı almamda hocamızın etkisi var. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan mutluyum. Doğrusunu söylemek gerekirse şehirle alakalı çok soru sormadım. Ufak detayları konuştuk. Burada olmaktan mutluyum. Ben burada futbol oynamaya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Muhtemelen 99 numarayı giyeceğim. Uğurlu rakamım diyebiliriz. Türk.e’yi öğrenmeye çalışacağım" dedi.

FERNANDEZ: DOĞRU KARAR ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini ifade eden Joaquin Fernandez, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan mutluyum. Kararımız hızlı gelişti. Başarılar kazanabilmek ve başlamak adına sabırsızlanıyorum. Herhangi bir takıma gitmeden önce kulüple ilgili bilgiler almak istersiniz. Ben de takibi burada daha önce oynayan ve şu anda oynayan futbolcularla konuşma fırsatı buldum. Burada olmaktan dolayı, Trabzonspor renkleriyle oynamaktan çok mutluyum. Transfer süreci çok hızlı gelişti. Hocamızla ve burada oynayan takım arkadaşlarımla görüşme imkanım oldu. Sonrasında karar almak kolay oldu. Görüşmeler sonrasında doğru karar aldığımı düşünüyorum. Şampiyonlukla ilgili çok video gördüm. Onları tekrar yaşamak için buradayım. 20 numara giyeceğim" ifadelerini kullandı.

Bordo mavililerin yarın başlayacak çalışmalarına katılacak olan oyuncular, kendilerini bekleyen araçla konaklayacakları otele hareket etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası
Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık