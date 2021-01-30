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Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı İstanbul'a geldi!
Trabzonspor'un transfer ettiği Yunus Mallı, Almanya'dan İstanbul'a geldi. Milli futbolcunun akşam saatlerinde Trabzon'da olması bekleniyor.
Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı, Almanya'dan İstanbul'a gelirken havalimanında ilk sözleri ''Trabzonspor'a transferim kesinleşti'' şeklinde oldu.
Milli futbolcunun akşam saatlerinde Trabzon'da olması ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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