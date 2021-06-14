Trabzonspor'un yeni transferi Slovak Hamsik, EURO 2020'de sahne alıyor! Polonya'ya verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

POLONYA

- Krzysztof Piatek ve Arkadiusz Milik gibi önemli gol silahlarını turnuvaya sakatlıkları nedeniyle getiremeyen Polonya'da, tüm gözler kuşkusuz Robert Lewandowski'de olacak.

- Geride bıraktığımız sezon tam 48 gol atan Lewandowski'nin EURO2020'de neler yapacağını tüm dünya merakla bekliyor...

- Ufak sakatlıkları olan Maciej Rybus, Bartosz Bereszynski, Mateusz Klich ve Dawid Kownacki'nin hazır durumda oldukları açıklandı. Bereszynski savunmada, Klich ya da Kownacki ise hücum aksiyonlarındaki yerini alacak.

- Polonya adına soru işaretini koyabileceğimiz konulardan biri TD Paulo Sousa'nın milli takımla sadece 5 maça çıkmış ve 5 maçta da farklı farklı şeyler deneyip kafasındaki sistemi oyunculara tam aktaramamış olması...

SLOVAKYA

- Uluslararası arenada milli takımla ilk maçına Polonya karşısında çıkan, Trabzonspor'un yeni transferi, Slovakya'nın kaptanı Marek Hamsik için anlamlı bir maç olacak.

- Hamsik'in ufak tefek kas problemleri olduğu söyleniyordu ama TD Stefan Tarkovic kadrodaki herkesin hazır durumda olduğunu açıkladı.

- Tarkovic, Hamsik'i hücumda daha çok kullanıp arkasında Juraj Kucka ve Jakub Hromada ile orta alanı ayakta tutmaya çalışacak.

- 1999'lu forvet Robert Bozenik önde etkili olur mu, yoksa tecrübeyi önde tutup Robert Mak ile Ondrej Duda mı oraya devşirilir maç saati öğreneceğiz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Polonya son 7 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Slovakya son 8 maçının sadece 1'ini kaybetti. (1'i uzatma sonunda 3 galibiyet - 4 beraberlik)

- İki takım arasında son 10 yılda oynanan 3 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 E Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Polonya kazanır" oldu!

%40'lık kesim Robert Lewandowski önderliğindeki Polonya'dan, Marek Hamsik ve arkadaşları karşısında galibiyet bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in Napoli günlerini hatırlayalım...