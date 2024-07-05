Trabzonspor'un yeni transferi Ozan Tufan: 'Türkiye'den başka teklifler vardı'

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Trabzonspor'un Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan, basın mensuplarına konuştu.

İşte Ozan Tufan'ın sözleri;

Hedefleri olan bir takıma geldim. Büyük bir camiaya geldim. Bunun için çok mutluyum. Trabzon şehrine ve yöneticilerine, başkanımıza çok teşekkür ederim. Bana forma şansı verdikleri için. Camianın benden beklentilerinin büyük olduğunu biliyorum. Kendi yeteneklerime, bilgilerime güveniyorum, o yüzden elimden gelenin fazlasını yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın.

MİLLİ TAKIM HEDEFİM VAR

Hocamızla telefonla görüştüğümde bana, ‘Ben seni transfer etmek istiyorum. Bir transfer değil, senin 5-6 mevkide oynama özelliğin olduğu için sanki ben 5-6 transfer yapıyorum’ gibi cümleler kullandı. Bu cümleler beni çok etkiledi. Çünkü günümüz futbolunda bir oyuncunun artık birçok mevkide oynadığını görebiliyoruz. Ben de o yeteneklere sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. O yüzden hocamızın bu bakış açısından dolayı mutluyum. Milli takım hedefim tabii ki var. Ben de o kadroya dahil olmak, o duyguyu yeniden tatmak istiyorum. Trabzonspor’un da bana bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden elimden gelenin fazlasını yaparak yeniden seçilmek istiyorum.

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ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖNEMLİ

Transferlerin çoğunun bitmesi bir kulüp, bir camia için gerçekten çok önemli. Çünkü sezona hazır olarak girmek, bütün oyuncularla beraber gerçekten çok önemli. Sonuçta buraya yeni gelen isimler var, ben de dahil. Bir adaptasyon süreci var. Bunlar bir futbolcu için kolay şeyler değil, o yüzden bunu bu kamp sürecinde aştığımızı düşünüyorum. Sezona bu şekilde girmek çok önemliydi. Hocamızın da planı bu yöndeydi. Şampiyonluk için bence önemli bir durum bu.

ABDÜLKADİR BENİ ARADI

Abdülkadir Ömür çok sevdiğim bir kardeşim. Onunla beraber de forma giyme şansı buldum. Abdüş’ün transferden haberi oldu. Ben kimseye söylememiştim. Başkanımız ve hocamız bu konuda rica etmişti. Abdüş’ün haberi olduğunda o beni aradı. Ben de ona düşüncelerimi söyledim transferle ilgili. O da benim için iyi olabileceğini, tekrardan Milli Takım’a seçilebileceğimi ve Trabzonspor’un beni hedeflediğim yere getirebileceğini söyledi. Onun da düşünceleri benim için önemliydi. O yüzden ona da çok teşekkür ediyorum.

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TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VARDI

Birçok teklif oldu yurt dışından. Türkiye’den de birkaç teklif vardı. Benim aklımda ayrılmak yoktu çünkü 1 yıllık kontratım vardı. Sonrasında Abdullah Hocamız ve Başkanımız Ertuğrul Doğan aradığında ben de hedeflerim doğrultusunda bir karar verdim. Kulüp ile benim fikirlerim ortak yöndeydi. Durumu ailemle paylaştım ve gönül rahatlığıyla buraya geldim. Mutluyuz, huzurluyuz. Taraftarlarımızdan böyle bir karşılama beklemiyordum. Buraya geldiğimde beni gerçekten bağırlarına bastılar. Onlara da sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum.