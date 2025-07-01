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Trabzonspor'un yeni transferi Onuachu'nun geliş tarihi belli oldu!

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#Trabzonspor Transfer#Onuachu Geliş Tarihi#Paul Onuachu
Trabzonsporun yeni transferi Onuachunun geliş tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 14:26

Trabzonspor, golcüsüne kavuşuyor. Bordo-mavililer, Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu Trabzon'a getiriyor. İşte ayrıntılar...

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Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun 2 Temmuz Salı akşamı Trabzon’a geleceği öğrenildi.

Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun yarın akşam Trabzon’a geleceği öğrenildi. İngiltere Championship ekiplerinden Southampton’da bir sezon geçiren oyuncu bir yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili formayı giyinecek. Bordo-mavili formayla 2023-24 sezonunda gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcünün, yarın akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon’a gelmesi bekleniyor. Onuachu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 2.01 cm boyundaki deneyimli santrfor, 2023-2024 sezonunda bordo-mavili formayla Süper Lig’de 25 maça çıkarken 17 gole imza attı. Onuachu, Ligdeki bu performansıyla takımın en skorer oyuncusu olmuştu.

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Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Trabzonspor’un hücum hattı önemli bir güç kazanırken, taraftarların da Onuachu’yu Trabzon Havalimanı’nda coşkulu şekilde karşılaması bekleniyor.

 

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#Trabzonspor Transfer#Onuachu Geliş Tarihi#Paul Onuachu

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