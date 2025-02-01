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Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov Trabzon'da

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#Transfer#Zubkov#Trabzonspor
Trabzonsporun yeni transferi Oleksandr Zubkov Trabzonda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 23:11

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'u Trabzon'a getirdi.

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Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından aynı takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Oleksandr Zubkov'un transferini de bitirmek için oyuncuyu Trabzon'a getirdi.

Kulüp yetkililerinin karşıladığı oyuncu saat 21.45 sıralarında Trabzon'a geldi. Dış hatlardan çıkması beklenen oyuncu iç hatlardan çıkış yaptı.

Zubkov'un sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından bordo-mavili kulüp oyuncunun transferini resmi olarak duyurması bekleniyor.

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#Transfer#Zubkov#Trabzonspor

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