Trabzonspor'un yeni transferi Koita şehre geldi
Trabzonspor’un yeni transferi forvet oyuncusu Fode Koita, kente geldi. Koita'yı taraftarlar havalimanında çiçeklerle karşıladı.
Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bangaly Fode Koita, Trabzon'a geldi.
THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'dan kente gelen Koita, havalimanında Trabzonsporlu taraftarlarca karşılandı.
Tezahürat yapan taraftarlar, Fransız futbolcuya çiçek verdi. Koita, daha sonra menajeriyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.
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