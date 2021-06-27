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GeriFutbol Trabzonspor'un yeni transferi Koita şehre geldi
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Futbol
Haber Giriş: 27.06.2021 - 23:18 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'un yeni transferi Koita şehre geldi

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Trabzonspor'un yeni transferi Koita şehre geldi

Trabzonspor’un yeni transferi forvet oyuncusu Fode Koita, kente geldi. Koita'yı taraftarlar havalimanında çiçeklerle karşıladı.

Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bangaly Fode Koita, Trabzon'a geldi.

THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'dan kente gelen Koita, havalimanında Trabzonsporlu taraftarlarca karşılandı.

Tezahürat yapan taraftarlar, Fransız futbolcuya çiçek verdi. Koita, daha sonra menajeriyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Trabzonsporun yeni transferi Koita şehre geldi

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